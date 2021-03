Juventus, dentro o fuori: Ronaldo contro il Porto è stato sempre un flop. Tranne una volta

vedi letture

E' il giorno del dentro o fuori per la Juventus in Champions League. Riuscirà la Vecchia Signora a ribaltare i conti contro il Porto o finirà ancora una volta sul banco degli imputati per essere uscita, da favorita, nella corsa al sogno europeo? Una giornata decisiva, la più importante della carriera di Andrea Pirlo allenatore e una delle più pesanti per la recente storia bianconera. Seguila live su Tuttomercatoweb.com.

Il bilancio al contrario La notizia è certamente sorprendente ma il passato lascia traccia indelebile e incontrovertibile: il Porto è tra le poche squadre ad avere un bilancio positivo contro Cristiano Ronaldo. Eccezion fatta per la sfida d'andata, sono tutti incontri lontanissimi nel tempo, il penultimo datato Champions League 2008/09. Però il bilancio di CR7 contro i Dragoes così recita: sette partite, una sola vittoria, ma pesantissima, perché maturata al ritorno dei quarti di finale ai tempi dello United in Champions, poi due pareggi e ben quattro sconfitte.

Inizio amarissimo CR7 contro il Porto parte con un doppio ko: era un giovanissimo Ronaldo, con la maglia dello Sporting CP. La prima, solo diciannove minuti in campo, è un ko per 1-0 in casa, la seconda per 2-0. Poi veste la maglia del Manchester United ma nel primo anno, agli ottavi di Champions, i Red Devils escono proprio col Porto di Mourinho. 2-1 all'andata, pareggio al ritorno, la formazione di Ferguson torna a casa con le pive nel sacco.

La rivincita Champions 2008/09: Ronaldo è già grande, non più l'imberbe campioncino portoghese. Protagonista coi Red Devils, all'andata finisce 2-2 a Old Trafford, reti di Rooney e Tevez per gli inglesi, Cristian Rodriguez e Mariano Gonzalez per i portoghesi. Poi al ritorno finisce 1-0 a Oporto. L'unica vittoria. Ma segna lui. Un gol pesantissimo, di una Champions che perderà solo in finale, 2-0 contro il Barcellona.

L'ultimo ko All'andata al Dragao è l'assente ingiustificato della partita, almeno fino al novantaquattresimo quando sterza su Zaidu e guadagnerebbe un rigore, ma l'arbitro preferisce sorvolare. C'è solamente un peggiore rispetto a lui e deve ringraziare Bentancur se gli toglie il titolo di peggiore in campo. Non ci sono grandi alibi.