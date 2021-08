Juventus, distante da colmare per il rinnovo di Dybala: ballano 2 milioni e un anno di contratto

Si parla delle trattativa per il rinnovo di Paulo Dybala sulle colonne de La Gazzetta dello Sport. La dirigenza della Juventus ha messo sul piatto un contratto fino al 2025 con uno stipendio da 8-8,5 milioni l’anno, più bonus che potrebbero portarlo a 10 in un’annata positiva. Il tutto condito dalla prospettiva di un futuro simbolo del club, dal ruolo di vicecapitano, da una fiducia ritrovata che già Allegri aveva esplicitato al giocatore in colloqui privati a inizio ritiro. L'entourage del giocatore ha risposto chiedendo un anno in più (quindi fino al 2026) e un paio di milioni in più alla voce ingaggio. Difficilmente si arriverà ad una firma nelle prossime ore, ma è probabile che le parti possano trovare un accordo di massima a metà strada.