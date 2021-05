Juventus, Felix Correia festeggia il debutto: "Felice, ma contano più i tre punti"

vedi letture

In occasione del match della Dacia Arena, ha esordito in prima squadra il gioiello della Juventus Felix Correia. La gara è stata decisa da Cristiano Ronaldo, ma il giovane attaccante ha partecipato alla rimonta finale nel giorno del suo debutto. Ecco il suo posto su Instagram: "Felice per il mio debutto ma più contento per i 3 punti! Continuiamo a spingere".