Juventus, futuro incerto per De Ligt: più Chelsea che Barcellona se lascia Torino in estate

vedi letture

Il futuro di Matthijs de Ligt, difensore centrale della Juventus e della Nazionale olandese, resta incerto. Come sottolinea questa mattina El Nacional, il classe 1999 potrebbe infatti lasciare il club bianconero al termine di questa stagione, con il Chelsea in pole position per il suo acquisto.

I londinesi - aggiunge la medesima fonte - avrebbero ormai superato il Barcellona nella corsa all'ex Ajax, dal momento che potrebbero offrire molto di più alla Juve per il suo cartellino.