Juventus, gennaio è il mese dei record per Federico Chiesa

Questa sera il gol che ha aperto e indirizzato la sfida contro la Sampdoria, ma in generale il mese di gennaio di federico Chiesa è stato probabilmente il migliore della sua carriera. Come spiegano i dati Opta infatti l'ex Fiorentina ha segnato 4 dei suoi 5 gol bianconeri proprio in queste prime settimane del 2021. Guardando più in generale, Chiesa ha realizzato il 29% delle sue reti in Serie A proprio in questo mese (9 su 31).