Juventus-Genoa, Scamacca riapre la partita. Bianconeri avanti 2-1 al 49'

Il Genoa rientra in partita grazie a Gianluca Scamacca. L'attaccante sfrutta un corner dalla destra calciato da Rovella e di testa salta più in alto di tutti, superando Szczesny: quinto gol in campionato, 2-1 per la Juventus al 49'.