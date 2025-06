Juventus, i dettagli sul rinnovo di Tudor: niente clausola e richieste sullo staff

vedi letture

Dopo la conferma arrivata da Damien Comolli in conferenza stampa, nella giornata di ieri la Juventus ha portato avanti il discorso legato al rinnovo di contratto di Igor Tudor con i fatti.

In particolare nell'incontro a quattro fra il tecnico, il suo agente Anthony Seric, lo stesso Comolli e Giorgio Chiellini durante il quale si sono gettate le basi di un prolungamento fino al giugno 2027 con adeguamento dell'ingaggio a 2,5 milioni di euro.

In più, scrive oggi Tuttosport è stata eliminata la clausola d'uscita unilaterale che la Juve avrebbe potuto esercitare entro la fine di luglio.

Nei prossimi giorni, infine, le parti si vedranno per sistemare la questione dello staff. Tudor, infatti, ha chiesto di aumentare il numero degli elementi, senza però essere particolarmente stringente sui nomi. In particolare dei suoi due 'pretoriani': Ivan Javorcic come vice e il preparatore dei portieri Rogic. Da non escludere, dunque, che tali elementi non possano essere scelti dallo stesso Comolli.