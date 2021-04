Juventus, i giorni caldi di Pirlo. Ma se perde a Napoli esonero non è automatico

Sono giorni caldi per Andrea Pirlo, quelli di inizio aprile. Tuttosport sottolinea come la società rimanga convinta del progetto tecnico avvocato in estate, ma per la sfida contro il Napoli si attendono delle risposte che finora non sono arrivate. L’esonero è una possibilità che non si deve escludere, ma l’automatismo è tutto tranne che una certezza. Tutti si sono riuniti e stretti per fare quadrato. Il dialogo è quotidiano e non c’è bisogno di ricordargli quanto sia fondamentale ritornare a vincere.