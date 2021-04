Juventus, il futuro di Morata è incerto. Pesa l'aspetto economico, prossime settimane decisive

Alvaro Morata sarà ancora un giocatore della Juventus il prossimo anno? Come si legge su AS, pare lontana la permanenza dell'attaccante spagnolo alla Continassa. Il motivo è essenzialmente economico, visto che la Juventus dovrebbe versare 45 milioni di euro all'Atletico Madrid per il riscatto della punta. La strada più percorribile sembrerebbe il rinnovo del prestito fino al 2022, per altri 10 milioni. Costo che nonostante tuto peserebbe sulle case del club bianconero. Nelle prossime settimane si definirà il futuro di Alvaro Morata.