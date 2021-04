Juventus, Inter e Milan decideranno insieme se proseguire o lasciare la Superlega

Ultimissime su Juventus, Inter e Milan dall'emittente Cadena SER dalla riunione, ancora in corso, fra i club fondatori della Superlega. Secondo i colleghi spagnoli, che citano il pensiero dell'ad dell'Inter Beppe Marotta, una decisione definitiva non è ancora stata presa ma quel che sembra certo è che i nerazzurri, la Juventus e il Milan decideranno "in blocco" il proprio futuro. Tutti fuori o tutti dentro insomma, proprio come hanno fatto le società di Premier League che nelle scorse ore hanno detto addio alla competizione quasi contemporaneamente.