Juventus, ipotesi Monza per Buffon? Galliani ci pensa, la Serie B non sarebbe un problema

"Ultimamente mi è arrivato un messaggio da un dirigente che in quanto a follia e ambizione potrebbe superarmi: mi piacciono queste persone". Ha parlato così Gianluigi Buffon dopo la vittoria in Coppa Italia contro l'Atalanta e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il dirigente in questione potrebbe essere Adriano Galliani, con il Monza che ieri ha detto definitivamente addio al sogno Serie A con l'obiettivo di riprovarci subito. Buffon ama le sfide e non avrebbe paura ad andare in B.