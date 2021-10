Juventus, Kulusevski: "Questo gol non lo dimenticherò mai. Ho anche segnato di testa"

vedi letture

Dejan Kulusevski, ospite alla tv ufficiale della formazione bianconera, analizza così il successo di stasera arrivato grazie ad un suo colpo di testa: "Questo non lo dimenticherò mai nella vita, il primo gol in Champions è anche quello stagionale e ho persino segnato di testa. Difendiamo molto bene ma possiamo fare molto meglio in possesso, quando giochiamo la palla".