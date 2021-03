Juventus, l'agente di Fagioli: "Spero gli diano fiducia ma mi fido di come viene gestito"

Andrea D'Amico, agente tra gli altri di Nicolò Fagioli, giovane talento della Juventus, ha parlato del proprio assistito a Tuttosport: "La Juve è intenzionata a dare opportunità ai giovani e da questo punto di vista può contare su risorse importanti che si trovano già all'interno del club. È chiaro che io darei sempre fiducia al mio Fagioli, ma allo stesso tempo mi fido molto di come lo stanno gestendo". Poi parlando di Ronaldo: "Resterà alla Juve per una serie di motivi: innanzitutto il contratto che non è facile da ricollocare in tempi di Covid ma anche perché è uno dei più forti e la Juve proverà a vincere la Champions insieme a lui".