Juventus, l'ex Barzagli: "Pirlo è l'allenatore più invidiato dagli addetti ai lavori. Spero bene per lui"

vedi letture

"Alcuni giocatori appeno smettono hanno voglia di rimettersi in gioco facendo l’allenatore o il dirigente. Io sto bene così. Sono un po’ vizioso e mi piace il vino. Ogni tanto gioco a padel, vado a correre e faccio il tassista per portare avanti e indietro i miei figli" sono le parole di Andrea Barzagli, ospite di 'Tutti pazzi per la Juve' sul canale Twitch della Juventus. L'ex difensore bianconero ha poi espresso la sua opinione su Pirlo e Chiellini, facendo anche dei paragoni con alcuni vini: "Pirlo che vino è? Come giocatore un grande vino francese, di Bordeaux, dove si producono grandi vini. Pirlo è stato un grandissimo giocatore. Come allenatore, non saprei. Ha iniziato da poco e si farà. Sta facendo cose intelligenti. Spero bene per lui. Andrea è forse l’allenatore più invidiato dagli appassionati di calcio e dagli addetti ai lavori. Pirlo allenatore? Ci vedevamo ogni tanto a Torino e lo vedevo molto convinto di voler fare l’allenatore. Ognuno ha il suo percorso, vedremo il suo. Chiellini che vino è? Un Amarone, forte".