Juventus, McKennie: "Vogliamo arrivare al primo posto. La stanchezza è per i deboli"

Weston McKennie, centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Parma: "La stanchezza è per la gente debole, normale avere adrenalina. Siamo concentrati per prendere i tre punti visto che le altre squadre hanno vinto e vogliamo arrivare primi alla fine della stagione".

Vuoi arrivare alla doppia doppia tra gol e assist?

"Ho fatto 10 gol o 10 assist in stagioni diverse ma mai insieme, spero di riuscirci quest'anno. A me piace di più fare assist per far vincere la squadra".

Le formazioni ufficiali di Juventus-Parma

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Danilo, Gatti, Cabal; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Weah; Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Koopmeiners, Yildiz, Kalulu, Adzic, Fagioli, Savona, Gil, Rouhi, Mbangula. Allenatore: Motta.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Hainaut; Keita, Bernabé; Man, Sohm, Mihaila; Bonny. A disposizione: Corvi, Osorio, Valenti, Benedyczak, Estevez, Charpentier, Almqvist, Valeri, Cancellieri, Camara, Hernani, Leoni, Haj. Allenatore: Pecchia.