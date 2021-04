Juventus, Morata è un problema anche per l'Atletico. Ipotesi un altro anno a prezzo di saldo

Alvaro Morata può essere un problema per la Juventus, che non ha intenzione di pagare i 40 milioni di euro per il riscatto, ma nemmeno i 10 per il rinnovo del prestito. A questo punto l'intenzione dei bianconeri è quello di abbassare il noleggio del centravanti spagnolo che, di contro, rischia di essere un'incognita pure per l'Atletico Madrid che dovrebbe trovargli una destinazione (a oltre 7,5 milioni di ingaggio netti a stagione). Dunque le parti si rivedranno nelle prossime settimane per capire la situazione.