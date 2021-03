Juventus, Morata: "L'assist? A me piace più fare gol, ma se hai CR7 devi assisterlo"

Alvaro Morata, attaccante della Juventus, commenta a Juventus TV il match vinto oggi contro la Lazio proprio grazie ai suoi gol: "Siamo contenti perché abbiamo reagito bene alla difficoltà, abbiamo subito un gol per un errore nostro, ma l'atteggiamento è stato quello giusto ed è quello da mantenere: andare oltre le difficoltà. Era importante per arrivare al match contro il Porto con una dinamica positiva".

Volevi tornare protagonista.

"Ho passato delle settimane in cui ho perso tutte le mie forze, non si capiva bene che cos'era ed è stato un sollievo. Bisognava fermarsi un po', ora spero di stare ancor meglio martedì".

Che spirito ha questa Juve?

"La voglia di vincere, di fare bene. Il DNA della Juve è quello di no mollare e di lottare per vincere, lo faremo fino alla fine in tutte le gare che abbiamo da giocare".

Al di là del gol, quanta gioia dà l'assist?

"Non sono tanto abituato a farli, quest'anno ne ho fatti di più. Il mister mi conosceva bene, ho imparato con lui a giocare tra le linee. A me piace di più fare gol, ma abbiamo il più grande marcatore della storia del calcio, Cristiano Ronaldo, quindi bisogna assisterlo e sto cercando di farlo".

La sfida contro il Porto?

"Sarà di sicuro una gara dove loro si difenderanno. Non dobbiamo commettere errori e dobbiamo dare tutto come sempre. Ora andiamo a casa, riposiamo e poi diamo tutto per questa partita. La Champions è molto importante per noi, per i tifosi e quindi dobbiamo dare il massimo per andare avanti".