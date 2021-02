Juventus, Morata: "Non il risultato che volevamo e meritavamo, ora testa all'Europa"

vedi letture

L'attaccante della Juventus, Alvaro Morata, ha commentato su Instagram la sconfitta subita oggi allo Stadio Maradona contro il Napoli: "Non è il risultato che volevamo e che meritavamo, ma lamentarsi non serve a nulla. Bisogna solo lavorare più duramente per la prossima partita. Andiamo verso la Champions e dobbiamo stare più concentrati per dare il massimo".