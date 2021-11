Juventus, Morata: "Non stiamo vivendo un bel periodo. L'addio di CR7? Tutti sotto pressione"

Lunga intervista ad Alvaro Morata sulle colonne del quotidiano spagnolo El Pais. L'attaccante della Juventus parla del suo momento in bianconero: "Sono stato fuori quasi un mese, avevo fretta di rientrare ma non stavo bene fisicamente. Ho lavorato molto per la squadra e non sono stato lucido in zona gol. Nelle ultime gare ho giocato a sinistra, quasi da esterno. L'importante è giocare e fare quello che chiede l'allenatore, ovviamente mi piacerebbe giocare meglio e segnare più gol".

La stagione della Juventus?

"Non stiamo vivendo un bel periodo, ma abbiamo un grande gruppo. Sarà molto difficile tornare nelle prime posizioni, ma lo abbiamo già fatto in passato. Tutto quello che dobbiamo fare è essere obiettivi e dimenticare le cose che non si possono fare e tornare in zona Champions"

Con l'addio di CR7 ci sono maggiori pressioni per gli attaccanti?

"Siamo tutti sotto pressione. Io sono in prestito, forse è per questo che la gente parla più di me. Quando non sei padrone del tuo destino, l'unica cosa che puoi fare è continuare a lavorare sodo".