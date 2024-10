Juventus, Motta: "Vinto dimostrando superiorità. I ragazzi hanno trasmesso emozione"

Il tecnico della Juventus Thiago Motta ha parlato a Sky Sport dopo il bel successo per 3-2 in casa del Lipsia arrivato nonostante l'inferiorità numerica:

Sul 2-2 nonostante l'inferiorità numerica ha chiesto di spingere...

"Questa mentalità fa parte di un gruppo che indossa una maglia importante e quello che i ragazzi hanno dimostrato oggi in campo dia grande orgoglio a tutti, allo staff, ai tifosi qui e a quelli a casa. Hanno trasmesso emozione, voglia, coraggio. Sono felice, i ragazzi hanno fatto un grande lavoro anche davanti alle avversità".

Cosa le è piaciuto di più?

"L'interpretazione della partita di oggi e la strategia pensata contro una squadra forte e con entusiasmo era questa. Sapevamo che la prima pressione sarebbe stata importante, anche se loro sono stati pericolosi. Poi quando abbiamo la palla dobbiamo giocare bene a calcio per poter mettere in difficoltà l'avversario e portare a casa il risultato".

Come stanno Bremer e Nico Gonzalez infortunati?

"Non lo sappiamo ancora, dobbiamo vedere i risultati degli esami di domani. Oggi è troppo presto per dire qualcosa...".

Ad un certo punto ha indicato la testa...

"I miei ragazzi hanno dato tutto, chiedevo concentrazione alla squadra. Se ci sono situazioni dubbie si gioca e poi deciderà il VAR, chiedevo solo concentrazione ai ragazzi".

Cosa ha detto all'intervallo? Non le è piaciuto qualcosa?

"Nel primo tempo abbiamo giocato bene, non mi sono piaciuti alcuni dettagli tecnici, per esempio il portare la palla quando non si doveva portare. Ma abbiamo giocato bene, con voglia di portare la nostra superiorità nel campo, essendone convinti perché lo abbiamo dimostrato".

Il rigore concesso da Douglas Luiz poteva essere un macigno?

"Gli episodi negativi succedono sempre. Magari quando sei in vantaggio si notano un po' meno... L'importante è sempre come affronti gli episodi negativi e oggi lo abbiamo fatto con l'atteggiamento giusto. Questo è la base per una squadra di alto livello".