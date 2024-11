Juventus, Motta: "Vittoria meritata. Grande prestazione di Thuram"

vedi letture

Al termine della gara del Friuli il tecnico della Juventus Thiago Motta ha commentato a DAZN la prestazione della squadra e il ritorno alla vittoria:

"E' una vittoria di squadra perché abbiamo interpretato la partita nel modo migliore nei 95 minuti. Nel secondo tempo si poteva giocare un po' di più perché l'Udinese ci lasciava la prima costruzione. Abbiamo trovato delle situazioni interessanti, ci è mancata un po' la profondità in quel momento. Nel secondo tempo, dopo il 2-0, è normale che una squadra come l'Udinese venga fuori, è in fiducia. Noi abbiamo saputo ricompattare la squadra, difenderci bene e contrattaccare. Nel secondo tempo allungandosi un po' di più la squadra dell'Udinese, alternando gioco lungo e gioco corto, avremmo potuto farlo in modo diverso. Nei 95 minuti abbiamo meritato questa vittoria."

Tutto il reparto offensivo si è mosso bene. Yildiz può dare un contributo anche centralmente?

"Sono giocatori diversi, nei momenti della partita è importante avere questa diversità. Nel momento in cui l'Udinese attaccava con tanti giocatori è normale che si scoprissero dietro e noi potevamo velocizzare il gioco in avanti. Lui ha qualità tecniche e fisiche, va molto veloce. delle volte Yildiz insieme a Koopmeiners dà meno riferimenti ai difensori."

Un difensore centrale per gennaio?

"Quando arriverà il momento faremo la cosa migliore per la squadra. Oggi dobbiamo innanziututtto goderci questa vittoria che è importante per noi, e recuperare. Martedì abbiamo già la Champions, contro il Lille sarà una partita interessante. Loro hanno avuto un giorno in più di recupero, noi dobbiamo prepararci bene e affrontare questa gara al massimo."

Su Thuram:

"Mi è piaciuta moltissimo la sua partita, molto completa e molto attenta in fase difensiva. In più ha giocato con grande qualità in attacco, anche portando palla. E' un ragazzo molto interessante, oggi ha fatto un bel gol ma devo sottolineare tutta la prestazione. Insieme ai compagni ha fatto un'ottima partita".