Juventus, nella notte Cristiano Ronaldo ha riportato a Lisbona le sue 7 supercar

Un trasloco notturno che non è passato inosservato. Se tre anni fa l’arrivo delle supercar di Cristiano Ronaldo a Torino precedette il suo arrivo alla Juventus, in questo caso le macchine fanno il viaggio inverso, lontano dalla Mole Antonelliana. E potrebbero anticipare quello del loro proprietario. Ma si tratta, appunto, soltanto di un indizio. Le immagini arrivano dalla pagina Per sempre calcio: nel video si vedono degli uomini caricare le sette auto di lusso che compongono il parco macchine del fuoriclasse portoghese della Juventus sul camion di RodoCargo, azienda di trasporti con sede a Lisbona. Sulle motivazioni del trasferimento, ovviamente, è possibile soltanto formulare delle ipotesi. Nulla vieta che CR7, che dopo il campionato sarà prima impegnato nell’Europeo e poi probabilmente trascorrerà un periodo in patria, possa voler tenere con sé i propri gioielli durante l’estate. Ma d’altra parte l’addio alla Juve, complici le delusioni di una stagione non certo positiva per la squadra (ma che mercoledì potrebbe regalare a Ronaldo la sua prima Coppa Italia) è uno scenario che circola da tempo: il trasloco delle auto potrebbe essere la prima vera indicazione in questo senso.