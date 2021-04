Juventus, Paratici deve trovare 100 milioni in 68 giorni: anche McKennie tra i cedibili

Paratici avrà l'arduo compito di trovare 100 milioni di euro di plusvalenze entro il 30 giugno, cioè entro i prossimi 68 giorni. I giocatori bianconeri sono quasi tutti cedibili e Pirlo dal canto suo ha il compito di non poter fallire l'ingresso alla prossima Champions League.

Tra i profili cedibili ci sono quelli dei giovani Fagioli e Frabotta, che potrebbero rientrare in un affare col Sassuolo per Manuel Locatelli. Ma i giovani non bastano e dunque anche qualche titolare rischia di dover dire addio alla Vecchia Signora. Dybala sarebbe l'indiziato numero uno ma la sua intenzione è ancora quella di restare, a meno che non entri in ballo Sarri, dato in corsa per la panchina del Tottenham dopo l'esonero di Mourinho.

Tra i potenziali partenti ci sarebbe anche Weston McKennie, che ha convinto nel corso della sua stagione in bianconero e che allo stesso tempo ha riscontrato grandi sondaggi nel corso delle ultime settimane da parte di diversi club. Potenzialmente in uscita anche Bernardeschi, con Raiola che lavora a un possibile scambio con Romagnoli; Demiral che piace a Everton e Man United; Ramsey che piace a West Ham e Crystal Palace e infine anche Rabiot.