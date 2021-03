Juventus, Paratici non molla Zaniolo e studia l'operazione da concretizzare nel 2022

vedi letture

La Juventus non perde di vista Nicolò Zaniolo, considerato da Paratici e non solo, uno dei migliori giovani talenti del panorama nazionale. Il centrocampista offensivo ad aprile tornerà in campo dopo un lungo stop e la Vecchia Signora osserverà il suo rientro con occhio interessato. Una potenziale trattativa potrebbe essere sviluppata tra le parti, magari più per il 2022 che per la prossima estate. A riportarlo è Tuttosport.