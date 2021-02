Juventus, parla Chiellini: "Il ko di Napoli non ci scalfisce. La Champions è un'altra cosa"

Come arrivate a questa gara dopo il ko di Napoli? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Giorgio Chiellini, capitano della Juventus che in conferenza stampa ha parlato alla vigilia della sfida contro il Porto, andata degli ottavi di finale di Champions League: "Arriviamo da un periodo molto positivo, la partita di sabato non ci scalfisce. Dobbiamo avere grande equilibrio e calma, dobbiamo distinguere le due competizioni. In campionato mancano 16 partite e siamo ancora in lotta, ora riparte la Champions e ci arriviamo con entusiasmo e voglia di fare bene. Consapevoli anche delle difficoltà sperimentate negli ultimi anni".

