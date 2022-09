Juventus, per Fagioli c'è già la fila in vista di gennaio: il Sassuolo ci pensa a titolo definitivo

Nicolò Fagioli in estate è rimasto alla Juventus nonostante le molte richieste ma a gennaio potrebbe salutare i bianconeri per cercare maggiore spazio altrove. Il Sassuolo sarebbe molto interessato e lo starebbe seguendo già da diversi mesi, fin dai tempi della Cremonese. Oltre i neroverdi persiste l'interesse proprio dei grigiorossi, oltre che di Salernitana ed Empoli. Il Sassuolo potrebbe perfino provare ad acquistarlo a titolo definitivo, anche se pare difficile che la Juve lo lasci andare con questo tipo di formula viste le qualità già mostrare in precedenza. A riportarlo è Tuttosport.