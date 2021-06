Juventus, Pjanic vorrebbe tornare a Torino ma l'operazione è fattibile solo in prestito

Il primo obiettivo di mercato per la nuova Juventus targata Allegri è quello di sistemare il centrocampo. Manuel Locatelli è il nome che mette d'accordo tutti e con l'inserimento di alcuni giovani, oltre che a un bel pacco di milioni, il Sassuolo potrebbe anche convincersi. L'alternativa è Miralem Pjanic, che con Max si è sempre trovato a meraviglia e che al Barcellona non è mai stato tenuto in considerazione da Koeman. Lui vorrebbe tornare a Torino, ma l'operazione può essere definita solo in prestito. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.