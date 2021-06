Juventus, post Buffon: Mirante in pole. C'è da superare la concorrenza del Milan

Secondo quanto riferito dal Corriere di Torino, il nome in pole per sostituire Buffon nel ruolo di vice Szczesny è quello di Antonio Mirante. Il giocatore ha iniziato la carriera nelle giovanili bianconere e non è un particolare di poco conto visto che in questo modo non toglierebbe posti in lista per la stagione 2021-2022. Per prenderlo però, la Juventus dovrà comunque superare la concorrenza del Milan che lo aveva messo in cima alla propria lista per il ruolo di vice Maignan.