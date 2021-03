Juventus, presto l'incontro tra club e Ronaldo: due strade per il futuro, deciderà lui

Jorge Mendes ha iniziato a scandagliare il mercato per un potenziale addio dalla Juventus di Cristiano Ronaldo dopo che l'eliminazione dalla Champions ha lasciato il segno. Senza tralasciare nessun sondaggio il super procuratore si è messo al lavoro ma anche con la consapevolezza che nel caso in cui il campione dovesse decidere di interrompere l'avventura juventina, dovrebbe spostare un contraggo da 60 milioni lordi a stagione. Nonostante le pressioni di mamma Dolores, è impossibile pensare a un ritorno allo Sporting Lisbona ora, mentre restano in ballo le quotazioni di PSG, Man United e Real Madrid. Se invece CR7 dovesse confermare nell'ormai prossimo colloquio con la dirigenza della Vecchia Signora, la volontà di restare a Torino, intorno a lui si costruirà una squadra giovane ma di talento per provare a vincere la Champions dopo tre anni di fallimenti. A riportarlo è Il Corriere di Torino.