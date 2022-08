Juventus, prosegue la trattativa per Paredes: i bianconeri sperano di chiudere domani

vedi letture

Prosegue la trattativa tra PSG e Juventus per il passaggio in bianconero di Leandro Paredes. Secondo quanto riportato da Sky, l'arrivo dell'argentino, ai margini della rosa di Galtier, non dipende dalle uscite della Vecchia Signora, che spera di poter chiudere per il centrocampista nella giornata di domani. Stasera il classe '94 è rimasto in panchina per tutta la partita nell'1-1 dei campioni di Francia in carica contro il Monaco.