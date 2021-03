Juventus, Rabiot ha convinto grazie alla continuità. Ramsey invece rischia ancora l'addio

vedi letture

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo mesi passati a interrogarsi sul futuro di Adrien Rabiot, la continuità che il francese ha trovato nelle ultime settimane, spinge a fare altre riflessioni. La sua permanenza in bianconero adesso è più che possibile, con un compagno di reparto come Aaron Ramsey che invece ogni giorno sembra più distante, un po' per i costi del suo ingaggio e un po' per i continui infortuni che lo hanno tenuto lontano dalla continuità necessaria per un ruolo da protagonista nella Juventus.