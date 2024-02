Juventus, subito una perla di Barido. Il video del suo gol all'esordio con l'Under 16

Esordio con gol per Francisco Barido, ultimo ragazzo annunciato dalla Juventus. Il talento argentino classe 2008 cresciuto nel settore giovanile del Boca Juniors ha giocato questo fine settimana la sua prima gara con la maglia bianconera tra le fila dell'Under 16 e ha realizzato uno dei quattro gol che hanno permesso alla Juventus di avere la meglio dei pari età del Modena (risultato finale 4-1).

Sabato scorso, la Juventus ha ufficializzato l'ingaggio di Barido con questo comunicato: "Francisco Martin Barido è un nuovo giocatore della Juventus: il giovanissimo calciatore argentino ha firmato un contratto fino al 2026 con la società bianconera ed è già pronto a unirsi alla squadra giovanile. Giocatore classe 2008 cresciuto nel Boca Juniors, trequartista mancino che è già stato convocato dalla nazionale Under 15 del suo Paese e intenzionato a dare una mano sia nel presente che in una prospettiva di crescita alla Juventus. Benvenuto in bianconero!"

Niente male il primo gol di #Barido alla prima gara con l' Under 16 ⚪⚫💎 pic.twitter.com/I4Ucg9CXhM — ᑭᗩᘔᘔOᑭᗴᖇYIᒪᗪIᘔ 😛🤍🖤 (@pazzamentejuve) February 25, 2024

Un talento al giorno: Francisco Barido

Dotato di un sinistro delicato e di doti tecniche fuori dal comune, specialmente in relazione ai coetanei, a soli 9 anni fece invaghire gli osservatori del Barcellona che in Argentina hanno pescato un certo Messi. Non se ne fece nulla in ogni caso e cinque anni dopo, sembra essere la Juventus la squadra più vicina a portarlo in Europa.

Nome: Francisco Barido

Data di nascita: 2008

Nazionalità: argentino

Ruolo: fantasista

Squadra: Boca Juniors

Assomiglia a: Lionel Messi