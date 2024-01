Ufficiale Dal Boca Juniors alla Juventus, il giovane Francisco Barido è ufficialmente bianconero

Juventus attivissima sul mercato dei giovani: dopo le visite mediche di ieri, è stato infatti depositato il contratto di Francisco Barido, 15enne che arriva dal settore giovanile del Boca Juniors. I genitori lo hanno accompagnato in Italia perché il trequartista è un classe 2008 e non ha ancora sedici anni, età minima per mettere nero su bianco un contratto da professionista. Di nazionalità argentina, ha anche il passaporto croato e la Juventus è stata la più veloce di tutti per assicurarsi il trasferimento.

Nel frattempo, sempre oggi la Juventus ha chiuso il colpo Carlos Alcaraz. Il centrocampista arriverà nelle prossime ore in Italia, dopo aver svolto le visite mediche in Inghilterra e come vi abbiamo raccontato in mattinata la formula sarà quella del prestito oneroso con diritto di riscatto. In questo mercato di gennaio, e fino al termine della stagione, la Juve spenderà un totale di 3 milioni di euro: 500mila euro per il prestito, oltre ad altrettanti legati ai bonus, per uno stipendio netto da 700mila euro fino al termine della stagione, per quello che sarà dunque tutto l'esborso della Vecchia Signora in queste settimane.

Il riscatto.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW la cifra stabilita per il possibile riscatto è di 35 milioni di sterline, ovvero 41 milioni di euro, ma la dirigenza della Juventus sa che in estate potrà comunque trattare per una cifra inferiore. Prima valuterà il calciatore, poi deciderà il da farsi, con il Southamton che si metterà comunque al tavolo della trattativa per stabilire eventuali sconti da fare ai bianconeri.