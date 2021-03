Juventus, tentazione Kulusevski: lo svedese entra in ballottaggio con Ramsey

C'è la tentazione Dejan Kulusevski per Andrea Pirlo: lo svedese entra in ballottaggio con Aaron Ramsey per un posto da esterno di sinistra nel 4-4-2 che dovrebbe giocarsi la qualificazione ai quarti di finale di Champions League contro il Porto. Continua ad essere apertissimo anche il discorso del posto al fianco di Bonucci, rivela Sky: Chiellini e Demiral al momento partono alla pari, mentre de Ligt andrà sicuramente in panchina.