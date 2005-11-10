Ufficiale Union Brescia, colpo Casasola: l'argentino firma fino al 2028

L'esterno argentino, che in carriera ha collezionato 366 presenze tra Serie B e Serie C con 38 gol e 42 assist, ha firmato un contratto con l'Union Brescia fino al 30 giugno 2028 dopo il trasferimento a titolo definitivo dal Catania.

L'Union Brescia mette a segno uno dei colpi più importanti del proprio mercato. Il club biancazzurro ha ufficializzato l'arrivo a titolo definitivo di Tiago Casasola dal Catania, assicurandosi un esterno di grande esperienza tra Serie B e Serie C.

Tiago Casasola è un nuovo giocatore dell'Union Brescia

Union Brescia è lieta di comunicare di aver acquisito, a titolo definitivo dal Catania Football Club, le prestazioni sportive del calciatore Tiago Casasola.

L'esterno argentino ha sottoscritto un contratto che lo legherà ai colori biancazzurri fino al 30 giugno 2028.

Nato a Buenos Aires (Argentina) l'11 agosto 1995, Casasola è cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Huracán, Boca Juniors, Fulham e Roma, completando un percorso formativo di alto livello tra Argentina, Inghilterra e Italia.

L'esordio tra i professionisti arriva con la maglia del Como in Serie B. Nel corso della sua carriera veste successivamente le casacche di Trapani, Alessandria, Salernitana, Lazio, Cosenza, Frosinone, Cremonese, Ternana e Catania, costruendo un percorso ricco di esperienza e continuità. Ad oggi può vantare 366 presenze ufficiali tra Serie B e Serie C, impreziosite da 38 reti e 42 assist.

Con la Nazionale argentina ha collezionato 8 presenze con l'Under 17 e 9 con l'Under 20, conquistando il Campionato Sudamericano di categoria e partecipando al Mondiale Under 20. Nel suo palmarès figura inoltre la promozione in Serie A conquistata con la Salernitana al termine della stagione 2020/21.

A Tiago il più caloroso benvenuto a Brescia e l'augurio di vivere, insieme, una stagione ricca di soddisfazioni.