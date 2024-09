Juventus, Weah salta il Genoa me è in dubbio anche per la sfida di Champions col Lipsia

Ultimissime sulla Juventus direttamente da Tuttosport. Oltre alle questione di campo, il quotidiano torna sui due rinnovi ufficializzati dal club bianconero nella giornata di ieri. Il terzo portiere Carlo Pinsoglio che ha firmato fino al 2026, ma soprattutto il gioiellino arrivato dalla Next Gen, l’esterno d’attacco Samuel Mbangula, che è stata la grande sorpresa dell’avvio del campionato, con il debutto in Serie A da titolare, impreziosito da un gol e un assist, alla prima di campionato.

Il 20enne belga si è legato alla Juventus per 4 anni, fino al 30 giugno 2028, con l’adeguamento verso l’alto dell’ingaggio - si legge - visto che finora guadagnava circa 100mila euro l’anno. La firma è stata un riconoscimento da parte della società per il giovane, che già in ritiro aveva stregato Thiago Motta.

Due novità anche dal campo: Timothy Weah è di nuovo fermo per una distorsione alla caviglia, salta la trasferta di domani in casa Genoa ma è in dubbio anche per la sfida di Champions col Lipsia di mercoledì. Invece Chico Conceiçao è tornato ad allenarsi in gruppo e può essere convocato per Genova.