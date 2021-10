Juventus, Witsel l'alternativa a Tchouameni: proseguono i contatti con il centrocampista belga

vedi letture

Juventus sempre alla ricerca di un elemento per rinforzare il proprio centrocampo. Fra gli elementi sondati ci sarebbe Tchouameni ma i bianconeri starebbero pensando anche ad eventuali alternative. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, un nome sarebbe Axel Witsel in scadenza con il Borussia Dortmund. I contatti con il calciatore belga, si legge, starebbero proseguendo e chissà che non possano esserci sviluppi in merito.