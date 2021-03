Karsdorp, rinnovo meritato con la Roma: "Ma non sono ancora al top come al Feyenoord"

L'esterno olandese della Roma Rick Karsdordp ha parlato al sito ufficiale della Roma dopo il rinnovo del contratto fino al 2025: "La mia migliore stagione in carriera finora? No, perché anche i miei primi anni al Feyenoord sono stati molto positivi. Ho iniziato da centrocampista, poi ho giocato da esterno basso a destra. Il mio primo anno lì non è stato facile, quello di terzino destro era un ruolo nuovo per me. Ma la stagione successiva l’ho conclusa con 10 o 11 assist! Per un terzino destro che gioca in un 4-3-3 è tanta roba. Quell’anno abbiamo vinto campionato e coppa con il Feyenoord e ho passato un periodo bellissimo. Mi conosco e sono consapevole di non essere al top, come ai livelli del Feyenoord. Cerco di migliorare partita dopo p