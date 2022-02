Kessie-Romagnoli in scadenza. Pioli: "Io alleno professionisti. Questi sono problemi societari"

Quest'anno vede un po' meno preoccupazione su Kessie e Romagnoli rispetto ai due in scadenza nella passata stagione? E' questa una delle domande poste in conferenza stampa a Stefano Pioli, tecnico del Milan, alla vigilia della gara di campionato contro l'Udinese: "Sono problemi societari. Non ho allenato l'anno scorso e non sto allenando giocatori in scadenza, ma giocatori molto professionali, molto sul pezzo e continuerò a farlo fin quando si comporteranno così. Poi le cose non si sa come andranno a finire...".

