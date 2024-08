Kiwior può lasciare l'Arsenal e tornare in Serie A: sul polacco ci sono Napoli e Milan

Jakub Kiwior, già accostato al Napoli in passato, potrebbe tornare a essere un obiettivo per la difesa azzurra (e anche per quella del Milan). Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di mercato internazionale, ne parla infatti così sul suo profilo X: "Il difensore polacco Jakub Kiwior potrebbe lasciare l'Arsenal prima della chiusura del mercato! Club interessati: Napoli e Milan. Prezzo richiesto dall'Arsenal: £25/30 milioni".