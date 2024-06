TMW Klinsmann: "L'Inter ha tutto per puntare alla Champions. Inzaghi? E' l'uomo giusto"

Jurgen Klinsmann, ex attaccante tedesco dell'Inter, una delle grandi leggende del calcio, è intervenuto sul palco della Milano Football Week: "L'Inter è una squadra eccezionale che ha vinto il campionato con tanti punti di vantaggio. Una squadra di alta qualità. Non deve puntare solo allo scudetto, ma deve puntare anche alla Champions League".

Su Simone Inzaghi.

"E' l’uomo giusto, è stato favoloso. Un ragazzo perbene che sa comunicare anche all’interno della società e gestisce le cose al meglio anche con la tifoseria . I presupposti sono ottimi, ora bisogna lottare e sperare di avere un po’ di fortuna".

Sulla nuova proprietà.

"Ora le cose sono cambiate, non è come ai miei tempi. Io spero che questo gruppo americano gestisca la situazione nel miglior modo. Se non vendono e rimangono, mi auguro che lascino fare a Marotta quello che ritiene opportuno vista la sua competenza".

Sui suoi anni all'Inter.

"Con Pellegrini rapporto stupendo. Mi ha voluto fortemente all’Inter e per me è stato un onore quando abbiamo cominciato a negoziare, è stato un uomo di grande stile".

Bisseck come me e Matthaus per l’Inter e la Germania?

"Diamogli tempo, avrà possibilità magari in nazionale già giocando così bene".

Suo figlio a Cesena?

"Bisogna calarsi semplicemente nei panni del papà. Adesso deve godersela. Spera di arrivare presto in B".