TMW Kolo Muani resta un nome caldo per la Juventus. Con o senza rinnovo di Vlahovic

Randal Kolo Muani al termine di questa stagione lascerà il Tottenham per tornare al Paris Saint-Germain. La speranza dell'attaccante francese è quella di riuscire a salvare gli spurs nelle ultime quattro partite che mancano, anche se fino a questo momento il suo apporto è stato decisamente al di sotto delle aspettative. Un solo gol (inutile) in poco meno di 1500 minuti giocati in Premier League nell'arco di 26 partite. Meglio lo score in Champions, anche se dopo un'ottima phase league gli spurs hanno ceduto il passo agli ottavi di finale all'Atletico Madrid.

Kolo Muani pagato dal Paris 75 milioni più 15 di bonus nell'estate 2023 da ormai un anno e mezzo non rientra nei piani di Luis Enrique. Però anche dopo questa stagione avrà ancora due anni di contratto col club di Al-Khelaifi e quindi in estate tornerà a Parigi in attesa di una nuova sistemazione. La scorsa estate la Juventus provò a riportarlo a Torino dopo il prestito nei sei mesi precedenti, ma alla fine la lunga telenovela si concluse con un nulla di fatto. Con un strascico polemico, purtroppo per la Juventus con l'acquisto di Luis Openda. Un flop totale.

Il belga anche se recentemente sono scattate le condizioni per il riscatto sicuramente in estate verrà ceduto e la Juventus è intenzionata ad acquistare un altro attaccante. Chi? I nomi valutati in questi giorni sono diversi, ma sicuramente nella short list di Comolli anche la prossima estate ci sarà l'attaccante francese classe '98. Già, perché Kolo Muani è obiettivo concreto della Juventus e lo sarà con o senza la permanenza di Vlahovic, centravanti serbo in scadenza di contratto che a maggio incontrerà la dirigenza bianconera per capire se ci sono o meno i margini per trovare un nuovo accordo.