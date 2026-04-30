Juventus, cercasi attaccante: contatto con l'agente di Lewandowski e Kolo Muani torna di moda

Le strade di Randal Kolo Muani e della Juventus potrebbero incrociarsi ancora. Ne parla quest'oggi il Corriere dello Sport, secondo il quale dopo un anno la trattativa col Paris Saint-Germain sarebbe tornata d'attualità, visto che la valutazione dell'attaccante francese oggi rientra pienamente nei parametri di mercato bianconeri.

Agli sgoccioli di una stagione poco brillante al Tottenham, in prestito, i 60-70 milioni richiesti dal Paris Saint-Germain fino a qualche mese fa appaiono adesso soltanto un lontano ricordo, con Kolo Muani attualmente a bilancio intorno ai 45 milioni di euro. Resta da capire se gli Spurs lo confermeranno, ma la sensazione per il momento è che il classe '98 possa cambiare nuovamente aria.

Sullo sfondo resta poi Robert Lewandowski, per il quale la Juve ha già fatto un sondaggio con l'agente Pini Zahavi. Il bomber polacco non vuole rinnovare il suo accordo in scadenza col Barcellona, proprio perché determinato a provare una nuova esperienza dopo aver già giocato (e lasciato il segno) in Germania e in Spagna. C'ha provato in questi giorni pure il Milan, a caccia di un Giroud-bis a parametro zero, ma ovviamente molte delle strategie offensive della Vecchia Signora dipenderanno dal rinnovo o meno di Dusan Vlahovic, un capitolo non ancora chiuso. In un verso o nell'altro.