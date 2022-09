Kostic dall'Eintracht alla Juventus: è già diventato uno dei sempre presenti di Max Allegri

vedi letture

Chi si aspettava un giocatore in più per rimpolpare numericamente la rosa è rimasto deluso. Perché Filip Kostic, fin dal suo arrivo alla Juventus, si è imposto come pedina importante e praticamente fissa dello scacchiere di Massimiliano Allegri. Fino ad oggi infatti sono addirittura 9 le presenze, con tutte le 7 partite di Serie A giocate e pure le due di Champions League. Un giocatore dal rendimento sicuro, su cui il tecnico bianconero ha puntato fin da subito anche per via dei tanti infortuni che ne hanno condizionato le scelte. Ai due assist in Serie A se ne aggiunge uno, inutile, in Champions League, ma al netto dei risultati della squadra quello di Kostic è stato comunque un ottimo impatto considerando differenze tattiche rispetto alla Bundes e ambientamento linguistico. E pure la cifra sborsata è un indicatore della bontà dell'operazione.

Formula e cifre del trasferimento:

Definitivo, 12 milioni di euro più bonus

Recap presenze e minuti giocati:

Nove partite giocate, 624 minuti. Tre assist fra campionato e Champions

Media voto TMW in campionato

6,07