Kostic-Juventus, avanti tutta: stasera nuovi contatti. La chiusura entro la Supercoppa

vedi letture

La Juventus è sempre più vicina all'acquisto di Filip Kostic dall'Eintracht Francoforte. La Vecchia Signora stasera parlerà nuovamente con l'entourage del giocatore per provare a trovare l'intesa definitiva anche con la società tedesca: mercoledì la ripresa degli allenamenti, il grande obiettivo della Juve sarebbe di averlo già lì per visite, firma e poi a disposizione per il Sassuolo.

Una mission non facile, resta da trovare l'intesa totale con l'Eintracht. Da 20 milioni di euro di richiesta, può scendere a 15+3 di bonus. E con l'ultima offerta da 12+3, l'intesa a metà strada non sembra complicata da trovare per regalare a Massimiliano Allegri l'esterno mancino desiderato.