Koulibaly-Juve, per il Corriere dello Sport dirà no ai bianconeri e al rinnovo col Napoli

Quello di Kalidou Koulibaly al momento è un vero rebus. Perché secondo Il Corriere dello Sport, il senegalese avrebbe detto che 'non andrà mai alla Juventus' ma al momento non intende rinnovare un contratto in scadenza nell'estate del 2023 con gli azzurri. Il Chelsea e il Barcellona ci provano ma secondo il giornale, il club campano non vorrebbe cederlo alla Juventus anche in caso di offerta pazzesca.