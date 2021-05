Koulibaly saluta Gattuso: "Grazie di tutto, avrò sempre stima e riconoscenza per te"

Gennaro Gattuso lascia buoni ricordi a Napoli. Ringhio, da oggi ufficialmente nuovo allenatore della Fiorentina, è stato salutato così da Kalidou Koulibaly via Twitter: “Grazie per tutto mister Gattuso, avrò sempre stima e riconoscenza per te e per il tuo staff: professionisti e persone che porterò nel cuore”.