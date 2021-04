Kovacevic: "Vlahovic bella opzione per la Juve. Ricorda il mio stile di gioco: lo consiglio"

Darko Kovacevic, ospite di TuttoJuve.com, parla così delle mancanze della rosa bianconera in questa stagione e in particolare dell'acquisto di un nuovo attaccante: "La rosa della Juve è sempre stata composta da veterani con l'esperienza giusta per far bene. Penso che il 'Kun' potrebbe essere un buon acquisto, ma attenzione all'equilibrio che è fondamentale in una squadra di calcio. A mio parere deve esserci sempre il giusto mix, in particolare vedo che in bianconero ci sono in abbondanza dei giovani interessanti su cui puntare".

Tra gli attaccanti attualmente in rosa, manca un Darko Kovacevic forte di testa che sbloccava le partite più insidiose. Chi potrebbe essere?

"Concordo, alla Juve di oggi manca un giocatore con quelle caratteristiche, Morata potrebbe esserlo, è un bravissimo giocatore ma non è un carrarmato sulle palle alte. Dusan Vlahovic della Fiorentina potrebbe essere una buona opzione, non perché è serbo, ma perché il suo tipo di gioco ricorda il mio. E' un buonissimo giocatore che consiglierei alla Juventus del domani".