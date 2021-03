Krause: "Non mi aspettavo questa situazione, ma non sono pentito dell'acquisto del Parma"

vedi letture

Il presidente del Parma Kyle Krause, nel corso dell'intervista alla Gazzetta di Parma, ha parlato dell'annata del club ducale, non particolarmente fortunata: "Speravo di trovarmi in una situazione migliore quando ho acquistato il club". Ma il presidente americano non si abbatte: "Mi sono chiesto più volte: sono felice della decisione? La mia risposta è sì, senza alcun dubbio". Nessun pentimento dunque per l'acquisto del Parma, indipendentemente dal finale di stagione: "Questa è un'opportunità fantastica. Sono innamorato di Parma e amo il Parma Calcio. L'entusiasmo che ho oggi è superiore a quello che avevo quando ho deciso di acquistare il club".