Krol: "Conte ha cambiato il Napoli. Sto rivedendo il Di Lorenzo dello Scudetto"

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, l'ex difensore del Napoli Ruud Krol ha parlato dell'impatto di Buongiorno nella difesa del Napoli di Antonio Conte: "Anche l’anno scorso al Torino ha fatto un grande campionato, ma si difende e si attacca come una squadra. Il Napoli ha trovato la grinta e la passione del suo allenatore. Conte ha cambiato il Napoli. Questa squadra può crescere ancora ed è, sicuramente, tra le favorite per lo scudetto, anche perché non gioca le coppe.

Qualche giocatore può fare quello che facevo io? Il calcio è diverso ora, nel Napoli ho fatto sia libero che uomo a metà campo. A me è sempre piaciuto attaccante, ho avuto sempre il mood di andare avanti. Il Napoli gioca proprio così: palla sempre in avanti. Se questo spezzare la linea di difensori come Stones e Calafiori è la fase moderna del gioco del mio Ajax? Calafiori mi piace molto, perché difende ed attacca: ci vuole tanto coraggio per fare questo.

Neeskens? Johan è cresciuto con noi nell'Ajax, poi in Nazionale e al Barcellona. Era un mediano che segnava anche faceva sempre box to box. Era una grande calciatore. Di Lorenzo? Sta giocando bene sia col Napoli che con la Nazionale, è molto cambiato rispetto all’anno scorso. Ho rivisto il Di Lorenzo dell’anno dello scudetto. Conte ha fatto sicuramente un buon lavoro sia dal punto di vista fisico che mentale. Il Napoli, anche grazie agli acquisti, può vincere lo scudetto. Gli azzurri hanno la qualità per vincerlo, ma c’è anche il fattore fortuna".